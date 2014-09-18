У Мінську завтра продовжить роботу контактна група - Кучма

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в Дніпропетровську повідомив журналістам на брифінгу представник України в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі, президент України (1994-2005 рр.) Леонід Кучма.

"Я завтра знову лечу до Мінська разом із групою ОБСЄ", - заявив він, зазначивши, що "мають відбутися нелегкі переговори, планується прийняти документ, що потрібно робити для забезпечення раніше прийнятого протоколу" (попереднього протоколу до угоди про припинення вогню на Донбасі - УНІАН).

Кучма підкреслив, що на подальших переговорах із врегулювання ситуації "ми не повинні поступатися територіальною цілісністю України." "Я знаю чітку позицію президента України з цього питання - це "священна корова". Ми не визнаємо федералізації та республік", - заявив він.

Кучма також зазначив, що документ групи ОБСЄ з 12 пунктів, підготовлений раніше, в першу чергу, призначений для української влади. Разом із тим справа влади, в тому числі й російської, як застосовувати ці пункти.

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За його словами, «мало хто звернув увагу, в тому числі й у Верховній Раді, що в одному з пунктів документа ОБСЄ чітко записано — контроль над українсько-російським кордоном. Якщо не буде контролю, а це завдання ОБСЄ, ні про який мир не можна говорити. Якщо кордон відкритий для руху російської техніки та військової сили, то подальші перспективи можна собі лише уявити».

За словами Кучми, група ОБСЄ своє завдання виконала, а далі, в якому вигляді прийматимуть законопроекти про ситуацію на Донбасі, залежить від Верховної Ради.

Він вважає, що зараз важливе - виведення з Донбасу російської техніки та військових, обмін військовополоненими й так далі.

«У цій війні з Росією ми не можемо бути переможцями, оскільки українська армія воює зброєю зразка 20-го сторіччя, а Росія — технікою 21-го сторіччя. Свідченням цього є те, що терористи на Донбасі озброєні технікою, яка з відстані в 3 кілометри розстрілює українських бійців і прошиває броню наших танків», - сказав Кучма.

Він також сказав, що ми не знаємо правди про чисельність загиблих у зоні АТО. За словами Кучми, головне зараз - необхідно робити боєздатною українську армію та застосовувати всі дипломатичні методи, щоб припинити цю війну.

Як повідомляв УНІАН, Кучма представляє Україну в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі.

Також до групи входять представник ОБСЄ Хайді Тальявіні та посол РФ в Україні Михайло Зурабов. У зустрічах групи також беруть участь керівники терористичних організацій «ДНР» і «ЛНР».

На останній зустрічі групи 5 вересня в Мінську було підписано попередній протокол до угоди про припинення вогню на Донбасі.