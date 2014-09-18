Україна повинна сама визначати межі компромісів з Росією - президент Польщі

Президент Польщі Броніслав Коморовський вважає, що українська влада повинна сама визначати межі компромісів, на які вона готова піти для вирішення конфліктної ситуації на Донбасі.

Як передає кореспондент УНІАН з Варшави, про це Коморовський сказав в ефірі польського TOK FM, коментуючи ухвалений на цьому тижні закон про спеціальний статус Донецької та Луганських областей.

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"Ми не повинні виручати українців, зокрема, її владу у визначені певних меж - не лише, наприклад, у відносинах з Росією чи меж у рішучості в обороні власної території чи тактики - це справа української влади", - сказав він.

Коморовський зазначив, що низка оглядачів називають запропоноване Києвом законодавче вирішення кризи "капітуляцією з необхідності", але утримався від озвучення своєї власної оцінки.

Він теж зазначив, що нинішня ситуація в Україні виникає теж з того, що країна пішла шляхом революційних змін, котрі пришвидшили багато процесів, замість "спокійного та повільного наближення до західного світу".

Коморовський нагадав, що каталізатором усіх подій стала відмова попереднього президента Віктора Януковича підписати угоду про асоціацію з Європейським Союзом у листопаді 2013 року, що привело до масових акцій протесту, котрі позбавили його влади.

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Президент Польщі додав, що різні оцінки ухваленого закону президентом України та главою уряду може виникати з того, що в країні найближчим часом відбудуться вибори.

Він назвав головним завданням польської влади в нинішній ситуації - це підтримка українців у проведенні необхідних реформ для запровадження європейських стандартів, серед яких він назвав децентралізацію влади, боротьбу з корупцією та модернізацію Збройних Сил.