Кабмін виділив ще 235 мільйонів гривень на реалізацію проекту "Стіна"
Кабінет міністрів України виділив 235 мільйонів гривень з коштів, наданих Євросоюзом, на облаштування і зміцнення державного кордону.
Про це повідомляє ZN.ua з посиланням на постанову уряду.
"Відповідно до частини шостої статті 23 Бюджетного кодексу України передати бюджетні призначення...за програмою "Реалізація програм допомоги Європейського союзу" у сумі 235 047,4 тис. гривень...міністерству внутрішніх справ...для здійснення заходів, спрямованих на забезпечення безпеки державного кордону", - йдеться в постанові.
Також зазначається, що джерелом надходження ресурсів є другий транш угоди про фінансування програми "Підтримка секторальної політики управління кордоном в Україні".
Читайте такожНа україно-російському кордоні уряд розпочинає реалізацію проекту "Стіна"Згідно з документом, Міністерство внутрішніх справ зобов'язане погодити передачу коштів із комітетом Верховної Ради з питань бюджету.
Нагадаємо, 12 вересня Кабмін виділив перші 100 млн грн на будівництво оборонних укріплень на кордоні.