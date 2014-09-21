Кабмін виділив ще 235 мільйонів гривень на реалізацію проекту "Стіна"

Про це повідомляє ZN.ua з посиланням на постанову уряду.

"Відповідно до частини шостої статті 23 Бюджетного кодексу України передати бюджетні призначення...за програмою "Реалізація програм допомоги Європейського союзу" у сумі 235 047,4 тис. гривень...міністерству внутрішніх справ...для здійснення заходів, спрямованих на забезпечення безпеки державного кордону", - йдеться в постанові.

Також зазначається, що джерелом надходження ресурсів є другий транш угоди про фінансування програми "Підтримка секторальної політики управління кордоном в Україні".

Читайте такожНа україно-російському кордоні уряд розпочинає реалізацію проекту "Стіна"Згідно з документом, Міністерство внутрішніх справ зобов'язане погодити передачу коштів із комітетом Верховної Ради з питань бюджету.

Нагадаємо, 12 вересня Кабмін виділив перші 100 млн грн на будівництво оборонних укріплень на кордоні.