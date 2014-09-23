Бойовики дві години обстрілювали з мінометів ТЕС у місті Щастя

Про це повідомляє прес-центр Оперативного командування «Північ» Збройних сил України у Facebook.

«Ситуація на Луганщині залишається складною. Вчора протягом двох годин в районі міста Щастя бойовики двічі обстрілювали ТЕС з мінометів «Васильок», яка забезпечує електроенергією населені пункти півночі Луганщини», - йдеться в повідомленні.

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За попередньою інформацією ОК «Північ», в ході обстрілу пошкоджено один трансформатор, який дуже дорого коштує. Судячи з кількості мінометних розривів на трансформаторному полі Луганської ТЕС, можна зробити висновок, що бойовики цілеспрямовано хочуть залишити мирне населення без електроенергії, зазначається у повідомленні.

Протягом ночі в районах виконання завдань військ оперативного командування «Північ» обстрілів не було. За підсумками доби серед особового складу втрат немає, техніка не пошкоджена.

Військовослужбовці продовжують утримувати позиції, охороняти базові табори, блокпости, взводні опорні пункти.