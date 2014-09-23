З Криму бойовикам "ДНР" і "ЛНР" збираються передати майже 4 мільярди гривень - активіст

З Криму для потреб бойовиків самопроголошених «Донецької народної республіки» та «Луганської народної республіки» збираються ввезти готівкову гривневу масу, близько 3,9 млрд грн.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив голова громадської організації Громадянська ініціатива «Права справа» Дмитро Снєгирьов. За його словами, цю інформацію йому надали джерела, близькі до «ЛНР», а також місцеві інформатори, члени його суспільної організації.

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«Найближчим часом з Криму на територію Донбасу буде ввезена готівкова гривнева маса, близько 3,9 млрд гривень. Вона зараз зберігається на півострові в захопленому відділенні Нацбанку і охороняється російськими спецслужбами», - повідомив Снєгірьов.

При цьому він додав, що «це дуже велика сума для Донецької та Луганської областей, яка дозволить їм спокійно функціонувати на певний перехідний період».

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«Росіяни вчинили прагматично: навіщо вводити російський рубль на територіях, де є повна девальвація національної валюти і нестабільний курс? Крім того, в умовах падіння цін на нафту! РФ «не проковтне» ці дві області, тому що це призведе до подальшого падіння курсу рубля . Тому вони вирішити проблему за рахунок українських грошей, залишених в Криму», - пояснив Снєгірьов.

При цьому він зазначив, що обіг нової валюти на окупованих територіях Донецької та Луганської областей неможливий, так як «на території, яка знаходиться в юридичному полі України, з особливим статусом чи ні, не може функціонувати інша валюта».