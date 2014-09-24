Словаччина ратифікувала Угоду про Асоціацію між Україною та ЄС

13:37, 24 вересня 2014
Політика
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Сьогодні парламент Словаччини ратифікував Угоду про Асоціацію між Україною та Євросоюзом.

УНІАН

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України в Twitter.

"Сьогодні Парламент Словаччини ратифікував Угоду про асоціацію України з ЄС. Проти не проголосував жоден депутат!" - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Європарламент синхронно з Радою ратифікував Угоду про асоціацію 16 вересня цього року.

Україна і ЄС підписали політичну частину Угоди про асоціацію 21 березня, відклавши підписання його економічної частини, яка включає положення про створення зони вільної торгівлі, до обрання нового президента України.

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