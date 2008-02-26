Мороз збере однопартійців у День космонавтики
10:50, 26 лютого 2008Політика
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Відбудеться позачерговий з’їзд СПУ
12 квітня у Києві відбудеться позачерговий ХІV з’їзд Соціалістичної партії України.
Як повідомили УНІАН у прес-службі СПУ, таке рішення було ухвалене Політрадою партії 23 лютого.
За повідомленням прес-служби, на порядок денний з’їзду будуть винесені такі питання: про загрозу згортання демократії в Україні та роль Соцпартії в протидії реакції; про програму-мінімум СПУ “Справедлива Україна”; про внесення змін до Статуту партії.
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