Мороз збере однопартійців у День космонавтики

12 квітня у Києві відбудеться позачерговий ХІV з’їзд Соціалістичної партії України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі СПУ, таке рішення було ухвалене Політрадою партії 23 лютого.

За повідомленням прес-служби, на порядок денний з’їзду будуть винесені такі питання: про загрозу згортання демократії в Україні та роль Соцпартії в протидії реакції; про програму-мінімум СПУ “Справедлива Україна”; про внесення змін до Статуту партії.