Закон про люстрацію передали на підпис Порошенкові

22:07, 26 вересня 2014
Політика
3 0

Кабінет міністрів передав до адміністрації президента завізований прем’єром Арсенієм Яценюком закон "Про очищення влади" із пропозицією його підписати.

Порошенко / Фото УНИАН

Про це повідомила прес-служба уряду.

Читайте такожОпубліковано фінальний текст закону про люстрацію

Закон "Про очищення влади" був ухвалений парламентом 16 вересня 2014 року.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter