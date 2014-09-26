Закон про люстрацію передали на підпис Порошенкові

Кабінет міністрів передав до адміністрації президента завізований прем’єром Арсенієм Яценюком закон "Про очищення влади" із пропозицією його підписати.

Про це повідомила прес-служба уряду. Читайте такожОпубліковано фінальний текст закону про люстрацію Закон "Про очищення влади" був ухвалений парламентом 16 вересня 2014 року.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter