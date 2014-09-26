Закон про люстрацію передали на підпис Порошенкові
22:07, 26 вересня 2014Політика
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Кабінет міністрів передав до адміністрації президента завізований прем’єром Арсенієм Яценюком закон "Про очищення влади" із пропозицією його підписати.
Закон про люстрацію передали на підпис Порошенкові / Фото УНІАН
Про це повідомила прес-служба уряду.
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Закон "Про очищення влади" був ухвалений парламентом 16 вересня 2014 року.
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