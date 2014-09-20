Крим чекають репресії і сутички на етнічному ґрунті - Чубаров

Такий прогноз в ефірі програми "Шустер LIVE" висловив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, пише Gazeta.ua.

Чубаров зазначив, що зараз окупаційна влада на півострові переслідує переважно кримських татар. Але незабаром, на думку політика, вона візьметься за все населення.

"Мета сьогоднішньої кримської влади — всіх в Криму перевести в стан мешканців Курської або Рязанської області, де ніхто не може навіть висловити думки про владу. Зараз є пряма небезпека тим, хто не приймає цю владу в Криму", - підкреслив глава Меджлісу.

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Він уточнив, що репресії будуть і за етнічною ознакою, і за ознакою свободи совісті.

Таким чином, на думку Чубарова, російська влада буде створювати образ внутрішнього ворога, щоб дестабілізувати спокій у Криму.

"Місцевій владі потрібно буде знаходити внутрішніх ворогів, щоб зіштовхувати людей — жителів Криму — лобами. Теза "проте у нас немає війни" скоро перестане бути актуальною", - спрогнозував лідер Меджлісу.