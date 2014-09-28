Більдт: "ДНР" і "ЛНР" стануть "народними республіками без народів"

Таку думку висловив міністр закордонних справ Швеції Карл Більдт в інтерв'ю німецькому виданню The European, повідомляє Гордон.uа.

"Регіони, які перебувають у невизначеному стані, під впливом Росії за межами її кордонів, в кінцевому підсумку стануть "народними республіками без народів", - сказав дипломат.

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Глава МЗС Швеції також зазначив, що конфлікт в Україні перебуває в процесі заморожування з постійною загрозою застосування Росією подальшої сили. Стратегією Заходу, за його словами, в цій ситуації має бути стримування конфлікту, поки не з'явиться можливість його довгострокового рішення.

"Путін дав зрозуміти, що не прийме поразку своїх "друзів" на Донбасі. Це крапка. У України немає іншої реальної можливості в короткостроковій перспективі, крім як жити з цією реальністю", - зазначив Більдт.