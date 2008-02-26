Балога заявляє, що Тимошенко веде ризиковану гру

Уряд затято не бажає збільшувати бюджетні видатки на потреби ЗСУ, заявляє керівник Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА.

Як повідомляє прес-служба Президента, за словами В.БАЛОГИ, тому остаточний перехід Збройних Сил України до комплектування за контрактом, підвищення боєздатності армії, розв’язання гострих соціальних проблем військовослужбовців можуть і надалі залишатися завданнями на межі недосяжності.

Оцінюючи ймовірні наслідки відмови Кабінету міністрів передбачити у змінах до державного бюджету на 2008 рік збільшення видатків на потреби армії, В.БАЛОГА сказав: «Плани військової реформи наражаються на бар’єр недостатнього бюджетного фінансування. Як тільки мова заходить про гостру необхідність додаткових асигнувань для ЗСУ, Кабмін демонструє дивну ощадливість. Причини такої позиції лежать не в економічній, а в політичній площині».

Керівник Секретаріату повідомив, що Президент Віктор ЮЩЕНКО у листі прем’єр-міністру Юлії ТИМОШЕНКО від 21 лютого з прикрістю констатував фактичне відсторонення уряду від багатьох важливих проблем. Першим пунктом, на якому акцентував увагу глава держави, було збільшення видатків Міністерству оборони для підвищення рівня боєздатності ЗСУ та їх повного переходу на контрактне комплектування до кінця 2010 року, оснащення новітньою технікою і озброєнням, реалізації соціальних програм для військових і членів їхніх сімей. Верховний Головнокомандувач Збройних Сил наполягає на виділенні 11,5 млрд. грн. додатково до 10,3 млрд. грн., передбачених у бюджеті на оборону.

«Однак поки Кабмін не горить прагненням доповнювати цей бюджетний рядок, хоча всі можливості для цього є. За дорученням Президента уряд перерахував закладені в бюджет макропоказники, знайдено джерела додаткових надходжень. Однак ані копійки з них не буде спрямовано у війська. Складається враження, що уряд свідомо ігнорує тему військової реформи», – зазначив В.БАЛОГА.

Глава Секретаріату наголосив, що перехід армії на професійну основу і підвищення її боєздатності залишається завданням, виконання якого патронує особисто Президент України. Глава держави визначив, що останній призов до війська буде проведено наступного року. «Цього року на потреби армії необхідно виділити не менше 2,5 відсотка ВВП або 22 млрд. грн. Президент наполягає на виконанні цієї вимоги», – наголосив В.БАЛОГА.

Він звернув увагу, що в затятому небажанні Кабінету міністрів збільшити фінансування Збройних Сил виразно проступає позаекономічний мотив, адже скасування призову до війська вже з 2008 року було одним із головних передвиборчих гасел Блоку Юлії Тимошенко, лідер якого зараз перебуває на посаді керівника уряду. «Однак після відмови від таких непродуманих ініціатив, які загрожували обороноздатності країни, нині маємо справу зі спробами бойкоту всього комплексу заходів в рамках військової реформи – від переозброєння до будівництва житла для військовослужбовців. Це набагато гірше, ніж примітивний популізм. Таку ризиковану гру треба негайно припиняти», – сказав В.БАЛОГА.