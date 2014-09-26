Бойовики обстрілюють маріупольський блокпост з "Градів"

18:06, 26 вересня 2014
Політика
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Бойовики відновили обстріл в районі Маріуполя.

Фото Министерства обороны РФ

В 17:05 почався масований обстріл блок-посту на Східному з "Град", пише 0629 з посиланням на маріупольців.

"Канонаду від розривів чути в Центрі і на Лівому березі. О 17:05 поновився обстріл блок-постів Північного напрямку", - пишуть у соцмережах.

Читайте такожПід Маріуполем бойовики обстріляли важкою артилерією селище Талаківка - міський штаб АТОУ Штабі оборони повідомили, що зараз обстрілюють блокпости в районі Східний і запевнили, що загрози для жителів немає.

"Щойно закінчилася артилерійська дуель, наші військові відповіли на обстріл," - сказали в Штабі.

Як повідомляв УНІАН, вчора в ЗМІ писали про обстріл бойовиками блокпоста під Маріуполем. Спочатку йшлося про двох загиблих прикордонників, проте пізніше ця інформація була спростована Державною прикордонною службою.

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