МЗС розраховує, що всі члени ЄС ратифікують Угоду з Україною до 2016 року
Міністерство закордонних справ України розраховує, що держави-члени ЄС ратифікують Угоду про асоціацію між Україною та Європейським Союзом до кінця наступного року.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на брифінгу речник Міністерства закордонних справ України Євген Перебийніс
Він зазначив, що триває ратифікація Угоди з державами-членами ЄС. За його словами, на сьогодні Угоду ратифікували Румунія, Латвія, Литва, Болгарія, Мальта та Словаччина.
Читайте такожСловаччина ратифікувала Угоду про Асоціацію між Україною та ЄС “Розраховуємо, що решта держав-членів ратифікують документ до кінця наступного року з тим, щоб разом із зоною вільної торгівлі угода запрацювала з 2016 року в повному обсязі”, - сказав Перебийніс.
Як повідомляв УНІАН, 16 вересня Верховна Рада і Європейський парламент синхронно ратифікували Угоду про асоціацію включно із глибокою і всеохоплюючою зоною вільної торгівлі, між ЄС і Україною.