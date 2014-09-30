МЗС розраховує, що всі члени ЄС ратифікують Угоду з Україною до 2016 року

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на брифінгу речник Міністерства закордонних справ України Євген Перебийніс

Він зазначив, що триває ратифікація Угоди з державами-членами ЄС. За його словами, на сьогодні Угоду ратифікували Румунія, Латвія, Литва, Болгарія, Мальта та Словаччина.

Читайте такожСловаччина ратифікувала Угоду про Асоціацію між Україною та ЄС “Розраховуємо, що решта держав-членів ратифікують документ до кінця наступного року з тим, щоб разом із зоною вільної торгівлі угода запрацювала з 2016 року в повному обсязі”, - сказав Перебийніс.

Як повідомляв УНІАН, 16 вересня Верховна Рада і Європейський парламент синхронно ратифікували Угоду про асоціацію включно із глибокою і всеохоплюючою зоною вільної торгівлі, між ЄС і Україною.