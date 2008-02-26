Мін’юст “зобов’язав” Ющенка оголосити дострокові вибори

Президент України матиме юридичні підстави підписати указ про дострокове припинення повноважень парламенту, якщо Верховна Рада України протягом тридцяти днів не відновить свою роботу.

Про це сказав міністр юстиції України Микола ОНІЩУК, коментуючи на прохання УНІАН заяви про можливість дострокових виборів.

М.ОНІЩУК нагадав, що в указі Президента “Про призначення позачергових виборів до Верховної Ради України у зв’язку з неповноважністю Верховної Ради України та достроковим припиненням її повноважень” від 5 червня 2007 року немає посилання на 90 статтю Конституції України, в якій забороняється припинення повноважень парламенту протягом року після дострокових виборів. “Потреба в проведенні дострокових виборів була обумовлена внутрішньо парламентськими факторами – парламент став не повноважним, відтак Президент не реалізував тоді своє право стосовно припинення повноважень парламенту, передбачене у 90 статті Конституції”, - зауважив міністр.

За його словами, через це парламент не може скористатися конституційним імунітетом, визначеним у 90 статті. “У Президента був тільки обов’язок, а не право призначити нові вибори, оскільки сам парламент привів себе у стан неповноважності”, - наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, 18 лютого голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК заявив, що 13 лютого розпочався відлік 30-денного терміну, який може призвести до оголошення дострокових виборів через недієздатність парламенту.

Довідка УНІАН. Стаття 90 Конституції України визначає, що Президент України має право достроково припинити повноваження Верховної Ради України, якщо, серед іншого, протягом тридцяти днів однієї чергової сесії пленарні засідання не можуть розпочатися.

Ця ж стаття передбачає, що повноваження Верховної Ради України, що обрана на позачергових виборах, проведених після дострокового припинення Президентом України повноважень Верховної Ради України попереднього скликання, не можуть бути припинені протягом одного року з дня її обрання.