Єхануров оцінює можливості з виробництва нової зброї у 2,8 мільярда на рік

Сьогодні у Генеральному штабі Збройних Сил України відбулося засідання Науково-технічної ради Міністерства оборони України під головуванням керівника військового відомства Юрія ЄХАНУРОВА.

Як повідомили УНІАН в Управлінні прес-служби Міноборони, у роботі науково-технічної ради взяли участь начальник Генерального штабу – Головнокомандувач Збройних Сил України генерал армії України Сергій КИРИЧЕНКО, заступник міністра оборони України Богдан БУЦА, керівники науково-дослідних установ Збройних Сил України та підприємств оборонно-промислового комплексу.

Під час засідання його учасники обговорили питання виконання дослідно-конструкторських робіт з розробки нового озброєння і військової техніки і проблемні питання, які існують в організації цієї роботи.

“Можна сказати, що сьогодні ми обговорюємо питання, якими будуть Збройні Сили України в майбутньому, яким озброєнням вони будуть оснащені, наскільки це озброєння відповідатиме вимогам і завданням наших Збройних Сил зразка 2015 року”, – зазначив міністр оборони України, виступаючи перед учасниками ради.

Ю.ЄХАНУРОВ нагадав, що виконання завдань з розвитку озброєння і військової техніки передбачено Державною програмою розвитку Збройних Сил України до 2015 року. За його словами, на ці програми передбачено виділення понад 30 мільярдів гривень, проте, на жаль, фінансування йде неналежним чином.

Як підкреслив глава вітчизняного оборонного відомства, за замовленням Міністерства оборони України підприємствами оборонно-промислового комплексу завершено розробку і прийнято на озброєння більш як 90 зразків озброєння і військової техніки, розпочалася закупівля нового озброєння і його постачання до складу Збройних Сил.

За словами міністра, виробничі можливості з виробництва нового озброєння і військової техніки оцінюються вже на 2,8 мільярда гривень на рік. З прийняттям на озброєння нових зразків ОВТ виробничі можливості будуть щорічно збільшуватися, підкреслив він.

Ю.ЄХАНУРОВ також додав, що тільки у 2007 році на озброєння були прийняті 24 нових зразки озброєння та військової техніки, серед яких сучасні радіолокаційні станції, цифрові засоби зв’язку, засоби радіоелектронної боротьби, високоточні керовані ракети, сучасні автоматизовані тренажери.

Говорячи про перспективи розвитку вітчизняного оборонно-промислового комплексу та співпрацю підприємств ОПК з військовим відомством, міністр оборони України зазначив, що в цьому аспекті на даний час виникають деякі нові можливості.

“Є звернення до Президента України з проханням, щоб інші країни включилися в фінансування науково-дослідних робіт. Ми вивчаємо це питання і найближчими місяцями у нас відбудуться відповідні зустрічі, на яких ми повинні відпрацювати методологію цього питання, проаналізувати можливі наслідки. Але вже є конкретні пропозиції і люди пропонують кошти”, – повідомив він.

Ю.ЄХАНУРОВ також зауважив на необхідності вивчення цього питання в контексті залучення для цих робіт коштів зі спеціального фонду. “Я б дуже хотів, щоб близько 10 % коштів, які збираються Департаментом надлишкового майна, були направлені на нову техніку і нові розробки”, – зазначив він.

Міністр підкреслив, що управління фінансовими потоками Президентом України визначено для Міністерства оборони України як одне з головних завдань на цей рік. Він додав, що напрямкам, які керівництво Міністерства оборони спільно з Генеральним штабом ЗС України визначило як особливо пріоритетні, буде забезпечено 100-відсоткове фінансування, у тому числі із залученням коштів зі спецфонду.