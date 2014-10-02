Міністр екології розказав, що його радники виловлюють корупціонерів всередині відомства

Про це заявив очільник Міністерства Андрій Мохник під час брифінгу в Кабінеті Міністрів.

«Я не просто схвалюю затримання хабарників, а докладаю максимум зусиль для того, аби їх спіймати. Троє з моїх радників є співробітниками різних правоохоронних органів і безпосередньо займаються розслідуваннями корупції, пошуком економічних зловживань у відомств. Саме тому, що ми всередині Міністерства постійно проводимо роботу щодо виявлення корупціонерів, правоохоронні органи отримують можливість відкрити проти них кримінальне впровадження», - зазначив міністр.

Нагадаємо, 29 вересня стало відомо, що співробітники Головного управління МВС ПО боротьбі з організованою злочинністю спільно із Генеральною прокуратурою України викрили начальницю одного з управлінь Міністерства екології, яка вимагала 14 тисяч доларів США за позитивне вирішення питання щодо надання ліцензії на переробку шкідливих відходів.