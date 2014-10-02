У Волновасі затримали ватажка батальйону «внутрішніх справ «ДНР»

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ.

Встановлено, що громадянин України «Г», 1970 р.н., на прізвисько «Альф», у травні ц.р. очолив незаконне воєнізоване формування, до якого особисто відбирав бійців з числа місцевого криміналітету та колишніх співробітників підрозділів спецпризначення правоохоронних органів.

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Бойовики виконували спеціальні завдання із виявлення груп спецпризначення сил АТО, збирали розвіддані в районі Донецького аеропорту та передавали точні координати українських військових для завдання по них артилерійських ударів.

Як зазначили у прес-центрі, «Г» відомий у регіоні своїм злочинним минулим – притягувався до кримінальної відповідальності за тяжкі злочини, зокрема за згвалтування неповнолітньої дівчини.

Перебуваючи у Донецьку, банда виконувала функції «фіскального органу» – збирала «податки» з місцевих бізнесменів. Бандити захоплювали підприємців за нібито «антиновороссовскую» пропаганду, передавали їх до т. зв. «військової прокуратури «ДНР», а майно бізнесменів ділили між собою.