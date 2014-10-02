Росія докладе всіх зусиль, щоб мінімізувати легітимність виборів до Верховної Ради – експерт

Про це під час круглого столу в рамках проекту «Схід+Захід», ініційованого інформаційним агентством УНІАН, телеканалом УНІАН-ТБ і Телевізійною службою новин каналу «1+1», cказала координатор громадянської мережі «Опора» Ольга Айвазовська.

Вона зазначила, що, незважаючи на те, що на частині територій Луганської та Донецької областей неможливо провести голосування, «вибори в Україні будуть законними, але Росія зробить все, щоб мінімізувати їх в очах міжнародної спільноти».

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«І вона це робить досить активно», - додала Айвазовська.

За її словами, з боку Росії «досить серйозно працює пропаганда на міжнародному рівні».