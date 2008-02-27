Кожа оскаржить своє звільнення з ”Кобри” у суді

Екс-заступник командира спецзагону ДАІ оскаржить своє звільнення в суді.

У п`ятницю Олексій Кожа, екс-заступник командира спецзагону ДАІ "Кобра", спішно звільнений з органів за те, що нібито показав спікерові Верховної Ради Арсенію Яценюку середній палець, вимагатиме сатисфакції в суді. Про це "Сегодня"повідомив сам Олексій Михайлович.

За словами підполковника, він має намір оскаржити підставу, за якою його звільнили (дискредитація звання офіцера), і власне процедуру (спочатку зняли, а потім оголосили). Кожа не збирається продовжувати службу, але для нього має принципове значення формулювання звільнення, оскільки від цього залежить розрахунок пенсії (він зараз сам виховує неповнолітню дочку — дружина загинула кілька років тому). Тим часом в Департаменті Державтоінспекції повідомили, що "Кобра" працює в колишньому режимі, спецпідрозділом керує заступник командира Сергій Духота. Тиждень тому глава МВС Юрій Луценко пообіцяв розформувати підрозділ.