Новий генсек НАТО відвідає Польщу вже на шостий день роботи

14:11, 03 жовтня 2014
Світ
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Новий генеральний секретар НАТО Йєнс Столтенберг у понеділок, 6 жовтня, відвідає Польщу.

REUTERS

Як повідомили УНІАН у прес-службі Альянсу, в ході візиту Столтенберг проведе зустріч з президентом Польщі Броніславом Коморовським, головою уряду Евою Копач, міністром оборони Томашем Сємоняком і міністром закордонних справ Гжегожем Схетиною.

Столтенберг планує також відвідати авіабазу у польському Ляску.

Читайте такожСтолтенберг офіційно вступив на посаду генсека НАТОЯк відомо, Польща належить до країн, які бачать загрозу для своєї безпеки через російську агресію проти України. НАТО на саміті у Нью-Порті у вересні вирішило посилити оборону східних союзників, домовившись, серед іншого, про створення сил швидкого реагування.

Днями в Польщі жваву дискусію спричинила публікація у німецькому Spiegel про те, що НАТО не зможе виконати декларації останнього саміту щодо посилення оборони східних союзників.

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