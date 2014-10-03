Новий генсек НАТО відвідає Польщу вже на шостий день роботи
Новий генеральний секретар НАТО Йєнс Столтенберг у понеділок, 6 жовтня, відвідає Польщу.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Альянсу, в ході візиту Столтенберг проведе зустріч з президентом Польщі Броніславом Коморовським, головою уряду Евою Копач, міністром оборони Томашем Сємоняком і міністром закордонних справ Гжегожем Схетиною.
Столтенберг планує також відвідати авіабазу у польському Ляску.
Читайте такожСтолтенберг офіційно вступив на посаду генсека НАТОЯк відомо, Польща належить до країн, які бачать загрозу для своєї безпеки через російську агресію проти України. НАТО на саміті у Нью-Порті у вересні вирішило посилити оборону східних союзників, домовившись, серед іншого, про створення сил швидкого реагування.
Днями в Польщі жваву дискусію спричинила публікація у німецькому Spiegel про те, що НАТО не зможе виконати декларації останнього саміту щодо посилення оборони східних союзників.