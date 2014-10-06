В Нацгвардії заявили про відсутність неякісних бронежилетів

Як передає кореспондент УНІАН, про це перший заступник командувача Нацгвардії — начальник штабу генерал-лейтенант Олександр Кривенко заявив сьогодні, відповідаючи на запитання журналістів на прес-конференції в Києві.

“Всі бронежилети, які постачаються в Нацгвардію, які офіційно закуповують через тендерні процедури, вони вибірково перевіряються і відстрілюються... Поки у нас таких фактів (неякісних бронежилетів) не виявлено”, - сказав Кривенко.

Довідка УНІАН. 5 жовтня у програмі ТСН.Тиждень на телеканалі «1+1» спеціальний кореспондент ТСН, який повернувся з Донецького аеропорту, заявив, що через підроблений бронежилет в аеропорту загинув український офіцер.

Осколок потрапив чоловікові в шию, перед тим пробивши наскрізь шийну пластину бронежилета. Точніше, тієї пластини там узагалі не виявилося. Через це й сталася трагедія.

За його словами тележурналіста, подібні поранення в шию через "фальшиві" бронежилети отримали ще кілька бійців, які із травня захищають аеропорт у Донецьку.

"Хлопці, які захищають від травня летовище, кажуть, що в них було багато поранених і загинув один із офіцерів саме через смертельне поранення в шию. Осколок просто прошив цю захисну пластину. Коли сталося поранення, вони вирішили подивитися, що знаходиться в шийній ділянці бронежилета. Там мала стояти кевларова пластина, а виявилося, що її там немає", - наголосив журналіст.

Військові розповіли йому, що таких бронежилетів у війську чимало. Тож відповідною фальшивкою мають зайнятися правоохоронці.