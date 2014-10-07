Позачергове засідання Верховної Ради. Прямий ефір

Сьогодні Верховна Рада України на позачерговому засіданні розгляне пакет антикорупційних законопроектів.

Як передає кореспондент УНІАН, передбачається розгляд президентського законопроекту про систему спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції, а також два депутатські законопроекти, пов'язаних з цією тематикою.

Також заплановано розгляд урядового законопроекту про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки.

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Крім того, передбачається включення до порядку денного та розгляд законопроектів щодо запобігання корупції та внесення змін до законодавства України в питанні визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та публічних діячів.

Також планується розгляд законопроекту про запобігання та протидію легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення.

Передбачено включення до порядку денного та прийняття рішень щодо двох проектів постанов, які стосуються змін в адміністративно-територіальному устрої Луганської області.

ВР планує розглянути зміни до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів щодо покарання за злочини проти національної безпеки та корупційні злочини.

Також очікуєтья включення до порядку денного та розгляд змін до держбюджету щодо фінансових векселів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Також сьогодні можуть розглянути зміну меж районів Луганської області, закон про статус переселенців і закон про посилення відповідальності за підкуп виборців.

Під Радою тим часом триває підготовка до критики депутатів, які не голосуватимуть за антикорупційні законопроекти - активісти принесли 200 кілограмів помідорів.