Керрі закликав Росію негайно вивести війська з України

Про це заявив держсекретар США Джон Керрі виступаючи у середу у Вашингтоні разом з міністром закордонних справ Великобританії Філіпом Гаммондом, повідомляє Голос Америки.

«Дії Росії останніми місяцями суперечать найосновнішим принципам міжнародної системи. Кордони не можуть і не повинні бути змінені під дулом пістолета. Народ має право у своїй власній країні, з суверенними кордонами, визначати своє власне майбутнє» -, заявив він.

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Керрі наголосив, що разом з партнерами у Європейському Союзі, США і Великобританія підтримують суверенітет України, її територіальну цілісність і зусилля української влади запровадити важливі демократичні реформи

У свою чергу британський міністр наголосив на важливості імплементації мирного плану.

«Україна - суверенна держава і її народ має право приймати рішення щодо майбутнього країни. Російського вето щодо питання української демократії - не може бути», - заявив Філіп Гаммонд.