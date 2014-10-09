Керрі закликав Росію негайно вивести війська з України
США і Британія вважають, що Росії необхідно негайно вивести свої збройні сили з України, припинити надання матеріальної підтримки сепаратистам і виконати свої зобов’язання відповідно до Мінських домовленостей, на які вона погодилася, та втілити в життя мирний план.
Про це заявив держсекретар США Джон Керрі виступаючи у середу у Вашингтоні разом з міністром закордонних справ Великобританії Філіпом Гаммондом, повідомляє Голос Америки.
«Дії Росії останніми місяцями суперечать найосновнішим принципам міжнародної системи. Кордони не можуть і не повинні бути змінені під дулом пістолета. Народ має право у своїй власній країні, з суверенними кордонами, визначати своє власне майбутнє» -, заявив він.
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Керрі наголосив, що разом з партнерами у Європейському Союзі, США і Великобританія підтримують суверенітет України, її територіальну цілісність і зусилля української влади запровадити важливі демократичні реформи
У свою чергу британський міністр наголосив на важливості імплементації мирного плану.
«Україна - суверенна держава і її народ має право приймати рішення щодо майбутнього країни. Російського вето щодо питання української демократії - не може бути», - заявив Філіп Гаммонд.