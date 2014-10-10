У Павлограді на Дніпропетровщині знайшли величезний склад зброї (відео)

Серед знайденого патронів різного калібру налічується більше десяти тисяч штук, крім того, дві сотні гранат і ще боєприпаси, які відправили на експертизу, пише ТСН.

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"60 гранат до автоматичного гранатомета АГС-17. 19 гранат до гранатомету РПГ-7, 120 гранат до підствольного гранатомету ПГ-25. Крім того, вилучено п'ять ящиків із невстановленими боєприпасами", - розповів прес-секретар УСБУ у Дніпропетровській області Ігор Воловик.

Раніше повідомлялося, що у Сєвєродонецьку МВС виявило схованку бойовиків із боєприпасами.