У Павлограді на Дніпропетровщині знайшли величезний склад зброї (відео)
10:16, 10 жовтня 2014Політика
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На Дніпропетровщині СБУ знайшла великий склад нової зброї.
У Павлограді СБУ знайшла великий склад зброї / скріншот сюжету ТСН
Серед знайденого патронів різного калібру налічується більше десяти тисяч штук, крім того, дві сотні гранат і ще боєприпаси, які відправили на експертизу, пише ТСН.
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"60 гранат до автоматичного гранатомета АГС-17. 19 гранат до гранатомету РПГ-7, 120 гранат до підствольного гранатомету ПГ-25. Крім того, вилучено п'ять ящиків із невстановленими боєприпасами", - розповів прес-секретар УСБУ у Дніпропетровській області Ігор Воловик.
Раніше повідомлялося, що у Сєвєродонецьку МВС виявило схованку бойовиків із боєприпасами.
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