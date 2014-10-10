У батальйоні Київ-2 спростували заяву Москаля про дезертирство

Про це повідомляється на сторінці батальйону у Facebook.

"У зв'язку із розповсюдженням сьогодні інформації про те, що нібито батальйон "Київ-2" покинув зону АТО, повідомляємо, що вона не відповідає дійсності. Наші бійці зараз несуть службу відповідно до наказів МВС, про що зробив заяву комбат батальйону", - сказано в повідомленні.

Читайте такожЗвинувачувати бійців "Прикарпаття" в Іловайській трагедії несправедливо – військовий експертНагадаємо, голова Луганської ОДА Геннадій Москаль раніше заявив, що бійці батальйону самовільно залишили свої позиції під Чорнухиним.

"З’ясувалося, що зведені загони УМВС із Полтавської та Сумської областей, а також батальйон МВС "Київ-2", яких раніше прикомандирували до батальйону "Київська Русь" поблизу Чорнухиного, просто втекли звідси, пояснивши, що вони буцімто підпорядковуються МВС, а не Міноборони", - сказав Москаль.