​Москаль: батальйон "Київ-2" втік з зони АТО

Про це повідомив голова Луганської обласної держадміністрації (ОДА) Геннадій Москаль.

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"З’ясувалося, що зведені загони УМВС із Полтавської та Сумської областей, а також батальйон МВС "Київ-2", яких раніше прикомандирували до батальйону "Київська Русь" поблизу Чорнухиного, просто втекли звідси, пояснивши, що вони буцімто підпорядковуються МВС, а не Міноборони. Хтось витримав тиждень, а хтось втік і через добу, залишивши рації та інше спорядження", - повідомив голова ОДА.

В зв'язку з цим Геннадій Москаль звернувся до генпрокурора Віталія Яреми з проханням дати правову оцінку діям цих "правоохоронців" і притягнути їх до відповідальності.