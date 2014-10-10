У Польщі впевнені, що ЄС має брати участь у переговорах про відновлення миру на Донбасі

Маршалок Сенату Республіки Польща Богдан Борусевич вважає, що ЄС має взяти участь у переговорному процесі щодо відновлення миру на Донбасі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час інтерв'ю у Києві, відповідаючи на запитання, чи вбачає він можливість і необхідність залучення ЄС, зокрема Польщі, до відповідного переговорного процесу.

Борусевич зауважив, що Європа занепокоєна агресією проти України. "Ми показуємо єдність Європи тим, що ми тут: Ірландія, Литва, Швеція, Данія і Польща", - сказав він.

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Щодо можливості підсилення переговорного процесу через залучення представництва ЄС, Борусевич сказав: "Я вважаю, що Європейська комісія повинна взяти участь у цих переговорах. Вона представляє всю Європу".

Як повідомлялося, переговори щодо врегулювання конфлікту на Донбасі проходять за участю представників України, Росії та ОБСЄ.

20 вересня учасники цієї тристоронньої контактної групи підписали в Мінську меморандум до протоколу про припинення вогню, згідно з яким обидві сторони конфлікту повинні відвести своє озброєння на 15 кілометрів.