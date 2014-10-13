Фракції доплачують своїм депутатам 5-10 тисяч доларів на місяць - Лещенко

Про це розповів журналіст Сергій Лещенко, який вирішив змінити професію журналіста на депутатський мандат, в інтерв'ю журналу Новое время.

"Але такий політик [яким доплачує фракція - ред.] повністю позбавлений волі йти наперекір лінії, яку нав'язує керівництво. Це вбиває дискусію", - говорить він.

У той же час, рішення уряду скасувати до кінця року надбавки до депутатської зарплати, урізавши її до голого окладу 6,5 тис. грн, він вважає популістським кроком.

Читайте такожЧленів Кабміну і депутатів посадять на "голий оклад""Простіше кинути суспільству цю кісточку, ніж реально боротися з корупцією. Чистої води популізм часів розквіту Юлії Тимошенко, - каже журналіст. - Ця моя теза про зарплату, звичайно, непопулярна. Але треба бути чесним. Якщо ти наймаєш на роботу політика, то щоб він був чесним, ти повинен його оплачувати. Інакше він буде відстоювати інтереси олігарха, який його фінансуватиме".

Сам він в інтерв'ю зізнався, що цілком зможе прожити на "неурізану" депутатську зарплату, що становить близько 15 тис. грн.