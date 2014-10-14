Україна продовжує зближення з НАТО

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони.

У перебігу зустрічей ішлося про реформування національного сектору безпеки і оборони України, і представники НАТО підтвердили готовність до всебічної підтримки України у реалізації цих завдань, у тому числі спрямованих на розвиток бойових спроможностей, удосконалення військової освіти, боротьбу з корупцією та професійну підготовку персоналу, йдеться в повідомленні.

Наступне засідання групи в листопаді буде присвячене питанням розбудови оборонного потенціалу.

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Крім того, під час зустрічей із заступниками генерального секретаря НАТО з політичних справ та політики безпеки Трасівулосом Стаматопулосом та з оборонної політики і планування Гайнріхом Брауссом сторони обговорили питання безпекової ситуації в Україні та перспектив її подальшого розвитку, стану та пріоритетних напрямів співробітництва України з альянсом у світлі рішень Валлійського саміту НАТО, а також проблемних питань та шляхів їх вирішення, повідомилив Міноборони.

Ішлося, зокрема, про важливість всебічного використання значного досвіду НАТО у сфері оборонного планування та ефективного використання іноземних радників, які надають допомогу складовим сектору безпеки і оборони України.

Також співрозмовники детально обговорили питання імплементації нових трастових фондів для зміцнення обороноздатності української армії, у тому числі з модернізації системи управління, удосконаленні систем логістики та стандартизації, кіберзахисту, соціальної адаптації та медичної реабілітації військовослужбовців.

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За підсумками зустрічей було досягнуто домовленостей про продовження конструктивного воєнно-політичного діалогу, якомога скорішого початку практичної імплементації нових проектів зміцнення бойових спроможностей Збройних сил України та досягнення сумісності комплекту визначених сил та засобів Збройних сил України з військовими формуваннями альянсу, а також всебічної координації та гармонізації програм і планів багатостороннього та двостороннього співробітництва.