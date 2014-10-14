До України надійде нова розвідувальна техніка - Порошенко
10:49, 14 жовтня 2014Політика
1 0
Президент України Петро Порошенко повідомив, що до України надійде нова розвідувальна техніка.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав під час виступу в парламенті.
“Сьогодні зранку в мене були переговори з керівниками двох надзвичайно важливих наших партнерів, де мені підтвердили поставки нової розвідувальної техніки, яка значно підвищить ефективність застосування Збройних сил України”, - сказав Порошенко.
Читайте такожТри країни НАТО спростували заяву про постачання зброї до України
Водночас, він зазначив, що про деякі види високоточної зброї Україна поки що не може і мріяти.
“Це буде завданням нового міністра оборони — налагодити таку ефективну співпрацю, таку ефективність дій нашої армії, що дозволить нам на це претендувати”, - відзначив президент.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter