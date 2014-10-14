До України надійде нова розвідувальна техніка - Порошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав під час виступу в парламенті.

“Сьогодні зранку в мене були переговори з керівниками двох надзвичайно важливих наших партнерів, де мені підтвердили поставки нової розвідувальної техніки, яка значно підвищить ефективність застосування Збройних сил України”, - сказав Порошенко.

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Водночас, він зазначив, що про деякі види високоточної зброї Україна поки що не може і мріяти.

“Це буде завданням нового міністра оборони — налагодити таку ефективну співпрацю, таку ефективність дій нашої армії, що дозволить нам на це претендувати”, - відзначив президент.