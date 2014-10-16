Судову реформу в Україні проводитиме юрист, який допомагав Ложкіну продавати медіа-холдинг

Президент України Петро Порошенко підписав указ про створення Ради з питань судової реформи і призначив її координатором заступника глави Адміністрації президента Олексія Філатова.

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, під час зустрічі з Філатовим Порошенко підкреслив, що після ухвалення Закону "Про прокуратуру" та антикорупційних законів, зокрема про створення Національного антикорупційного бюро, на перший план виходить судова реформа. Вона має пріоритетний характер для захисту прав людини, побудови демократичної держави, створення сприятливого інвестиційного клімату, наближення Украіни до Євросоюзу.

Президент наголосив, що очікує від нового парламенту, який буде обрано на позачергових виборах 26 жовтня, співпраці у проведенні судової реформи.

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"Після парламентських виборів ми не маємо втрачати жодного дня, жодного тижня. Напрацювавши змістовну частину судової реформи з залученням найкращих представників суддівського корпусу, представників громадськості, науковців, адвокатів, правозахисників, ми маємо виконати зобов'язання, які ми взяли на себе під час підписання Угоди про асоціацію", - сказав Порошенко, звертаючись до Філатова. Він, у свою чергу, був консультантом в угоді з продажу 99,9% акцій медіа-холдингу UMH-group, яким раніше володів нинішній глава Адміністрації президента Борис Ложкін.

Глава держави доручив координатору Ради з питань судової реформи проінформувати за два тижні про перші підсумки діяльності.

Також, за словами Порошенка, імплементація Закону "Про прокуратуру" має відбутися якнайшвидше.