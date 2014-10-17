За добу бойовики обстріляли 19 населених пунктів Донбасу (мапа АТО)

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко на брифінгу в Києві.

«За добу обстріли були зафіксовано в районах населених пунктів Піски, Малоорлівка, Дебальцеве, Троїцьке, Нікішине, Новоорлівка, Кам'янка, Трудівське, Красногорівка, кургану Гостра Могила Донецької області та біля населених пунктів Донецький, Фрунзе, Нижнє, Золоте, Станиця Луганська Луганської області», - зазначив він.

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