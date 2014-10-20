Україні радять ратифікувати Римський статут для ефективнішого розслідування злочинів на Донбасі

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу сказала директор представництва Amnesty International в Україні Тетяна Мазур.

“Наступна вимога, напевно, вже буде адресована новообраній Верховній Раді - це ратифікація Римського статуту, яка має відбутися якнайшвидше”, - наголосила Мазур.

Разом з тим вона відзначила, що необхідно терміново ратифікувати Міжнародну конвенцію про захист всіх осіб від насильницького зникнення та вжити необхідних заходів, щоб реалізувати цю конвенцію на національному рівні одразу ж після її ратифікації.

Читайте такожAmnesty International не знайшла доказів масових вбивств на ДонбасіТакож вона зазначила, що необхідно невідкладно звернутися за технічною допомогою та експертизою до Організації Об'єднаних Націй, виходячи з договірних та міжнародно-правових зобов'язань, які стосуються захисту людей на території східної України.

Довідка. Україна підписала Римський статут 20 січня 2000 року, однак досі його не ратифікувала. Ратифікація Римського статуту дасть змогу Міжнародному кримінальному суду працювати в Україні, розглядати низку справ, серед яких, зокрема, і злочини проти людяності.