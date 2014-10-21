Бойовики "ЛНР" домовилися з російськими "козаками" про спільну боротьбу проти сил АТО

Участь у зустрічі взяли самопроголошений голова "ЛНР" Ігор Плотницький, командир батальйону "Привид" Олексій Мозговий і "отаман" так званих "донських козаків" Микола Козіцин, пише "Дзеркало тижня".

Плотницький, Козіцин і Мозговий заявили, що досягли згоди з багатьох спірних питань, зокрема щодо підтримки незаконних виборів, намічених на 2 листопада.

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Кінцевою ж метою бойовиків, за їхніми словами, є продовження боротьби, щоб "дійти до мети, тобто до Києва".

Як відомо, раніше у Луганській області було зафіксоване загострення протистояння між групами бойовиків з числа місцевих терористів і козаками "Всевеликого Війська Донського РФ" "отамана" Козіцина.

Зокрема, у жовтні бойовики з числа російський козацьких організацій заявили про створення окремої, непідконтрольної "ЛНР", "республіки" на підставі низки населених пунктів Луганської області.

Також повідомлялося, що між місцевими бойовиками і "козаками" Козіцина не вщухає боротьба за контроль над блокпостами на автодорозі Дебальцеве-Антрацит.

Крім того, приводом для конфліктів стало бажання різних банд контролювати збір і вивезення до Росії металобрухту.