ЗМІ: Севастополь перетворився на місто черг

Як повідомляє кореспондент видання Крым.Реалии, в Севастополі, щоб укласти договір з компанією Севтелеком на користування стаціонарним телефоном та інтернетом, треба вистояти в черзі з декількох десятків людей.

Місцеві жителі, які стоять у черзі біля офісу Севтелекома на проспекті генерала Острякова, показали журналісту графік укладення договорів, розрахований на більш ніж півтора року наперед.

«Ті, у кого міські телефонні номери починаються на «23», обслуговуються в найближчі місяці, а жителі, наприклад, мікрорайону Інкерман, у яких номери починаються на «73», - через півтора року і більше. Черга рухається повільно», - повідомили севастопольці.

Читайте такожСевастополь відрізаний від телефонного зв'язку з Україною і США - ЗМІВ той же час, за словами співробітників Севтелекома, всі охочі можуть заплатити в касі підприємства за телефон та Інтернет ще до укладення договору.

"Платежі готівкою до укладення договору - це пряме фінансове порушення. Кожен абонент платить в середньому від 100 до 200 рублів на місяць. Помножте на 100 - 150 тисяч абонентів міста і ви отримаєте мільйони "лівих" рублів, які проходять через касу і юридично не враховуються, так як немає договорів. У будь-якій нормальній державі за такі тіньові схеми при таких оборотах керівництво підприємства опинилося б у в'язниці", - розповів житель Севастополя на ім'я В'ячеслав.

Інший житель Севастополя, водій на ім'я Володимир, розповів про тисячні черги, які утворилися в колишньому севастопольському ДАІ з водіїв, зайнятих перереєстрацією українських транспортних засобів та водійських документів на російські. Тепер водії отримують російські номери на автомобілі, медичні довідки, проходять техогляди, отримують інші документи - і скрізь своя черга.

За словами співрозмовника, водіїв в місті понад 100 тисяч, а інспекторів мало, і вони не встигають швидко оформляти всі документи. Є живі черги, які зазвичай займають в 2-3 години ночі, є і черги за попереднім записом.

«Кілька разів на тиждень водії з'їжджаються на переклички для підтвердження черг, і хто запізнився або не приїхав, того викреслюють з черги. Відносини між людьми дуже напружені. Начальству до всього цього діла немає. Суцільне дратування нервів і знущання над людьми», - зазначив севастополець.

Читайте такожThe Telegraph: Відчай і ейфорія в Криму через шість місяців після російської анексіїЗа спостереженнями кореспондента сайту Крым.Реалии, у місті зберігаються великі черги на отримання російських паспортів та медичних страховок, а також «регулярні» черги в поштових відділеннях - на отримання пенсій і соціальних допомог.

16 березня 2014 року на території Криму і міста Севастополя пройшов так званий референдум про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу. Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали дане голосування і вважають, що Росія анексувала Крим.