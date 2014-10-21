У посольствах України в країнах ЄС відкриють офіси торговельних аташе

У посольствах Українт в усіх країнах Європейського Союзу відкриються офіси торговельних аташе.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час наради у Дніпропетровську на Південному машинобудівному заводі з керівниками промислових підприємств повідомив президент України Петро Порошенко.

За його словами, на першому етапі це будуть офіси торговельних аташе, а надалі - торговельні місії.

“Це робиться для того, щоб кожне з українських підприємств-експортерів мало підтримку держави щодо інформації про умови роботи в країнах ЄС, про вимоги щодо страхування та стандартизації продукції”, - зазначив Порошенко.

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За його словами, Україна має стимулювати експорт продукції за кордон.

Президент наголосив, що після парламентських виборів за підтримки держави будуть створені експортні агентства, які страхуватимуть ризики підприємств, що виходитимуть на зовнішні ринки.

Також Порошенко повідомив, що найближчим часом буде змінено функцію одного з державних банків, який буде орієнтований на передекспортне кредитування українських підприємств.

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Як сказав Порошенко, він досяг домовленості з торговельним представником США про зняття будь-яких обмежень для доступу українських товарів на ринок цієї країни.

Президент наголосив, що уряд Японії також готовий кредитувати українські підприємства, які будуть поставляти продукцію в цю країну.

Порошенко підкреслив, що комплекс рішень щодо збільшення експорту українських товарів не дозволить Росії підняти захисні експортні мита для українських товарів на ринках РФ.