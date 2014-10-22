Бійцям АТО пообіцяли мінімальну зарплату в 6 тисяч гривень

Уряд вирішив підвищити у два рази грошове забезпечення військовослужбовців, які належать до різних військових формувань та перебувають у зоні АТО. Менше, ніж 6 тисяч гривень вони не будуть отримувати.

Про це повідомляє прес-служба Кабміну з посиланням на міністра соціальної політики Людмилу Денісову.

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Міністр також повідомила, що статус учасника бойових дій отримали більше 800 бійців.

"На сьогодні статус учасника бойових дій отримали понад 800 осіб, які брали участь в антитерористичній операції. На цих людей розповсюджується Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». Якщо, на жаль, трапилося, що військовослужбовець загинув, то пільги відповідно до Закону розповсюджуються на членів його сім’ї", - наголосила вона.