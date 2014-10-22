Скандал навколо слів Сікорського про поділ України не нашкодив політиці Польщі - Коморовський

Як передає кореспондент УНІАН з Варшави, про це Коморовський сказав сьогодні після засідання Ради національної безпеки та оборони Польщі.

"Погано сталося. Маємо через це втрати. На щастя, це не втрати у сфері закордонної політики, бо мова йде про слова колишнього міністра, котрі пізніше додатково були поставлені під сумнів", - сказав він, коментуючи ситуацію журналістам.

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"Для мене важливо, аби не поглиблювати цих втрат", - додав він.

Коморовський закликав не говорити публічно про речі, котрі краще залишати у таємниці до певного часу.

"Є час політичної активності, є час написання мемуарів", - сказав президент Польщі.

Один із учасників засідання Ради національної безпеки Польщі лідер польської партії «Твій рух» Януш Палікот розповів журналістам, що тема Сікорського обговорювалася на цьому засіданні.

"Пан президент та в принципі усі члени ради були згодні з тим, що треба погодитись на формулу, що подальше обговорення цієї справи шкодить Польщі. Тому треба обмежувати ці втрати, які вже мають місце через цю невдалу ситуацію. Він закликав нас усіх, аби ми не підігрівали цю тему у медіа", - сказав він.

Політик теж назвав дещо "пригніченою" атмосферу, в якій пройшло це засідання власне через скандал із Сікорським.

"Усі мали відчуття, що якесь молоко розлилось абсолютно без жодного сенсу для усіх нас", - зауважив він.

Як повідомляв УНІАН, вчора увечері Радослав Сікорський відмовився від своїх слів, висловлених в інтерв'ю Politico Magazine про пропозицію російського президента Володимира Путіна главі уряду Польщі Дональду Туску взяти участь в поділі України, озвучену ще у лютому 2008 року, заявивши, що його "підвела пам'ять" та такої зустрічі навіть не було. Раніше він говорив, що журналіст "надмірно інтерпретував" його слова та мова йшла не про "пропозицію", а "історичну алюзію" чи "сумний жарт".

Найбільша опозиційна партія у Польщі "Закон та справедливість" (PiS) назвала Сікорського "безвідповідальним" за те, що він не поінформував про пропозицію Путіна тодішнього президента Леха Качинського та не порушував цю тему на міжнародній арені та заявила, що буде домагатися його відставки з поста глави Сейму, на яку він був призначений на початку жовтня.

Сікорський очолював МЗС Польщі з осені 2007 року.