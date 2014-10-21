Сікорський розізлив журналістів відмовою коментувати розмову Путіна і Туска щодо розподілу України

Як передає кореспондент УНІАН із Варшави, Сікорський, котрий очолював МЗС Польщі від 2007 до жовтня 2014 року, назвав "складною" справу з його інтерв'ю виданню Politico Magazine.

"Справа досить складна, тому дуже прошу вас про терпіння", - сказав він.

Політик зазначив, що детальне роз'яснення цієї справи можна буде знайти в його інтерв'ю іншому виданню, котре буде опубліковане найближчим часом.

Політик сказав лише, що не був учасником розмови Путіна з Туском у лютому 2008 року, під час якої прозвучала пропозиція російської сторони, щоб Польща взяла участь у розподілі України, і зазначив, що у польської сторони немає запису цих переговорів.

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"Це переказ розмови, яку чув тоді і яка тоді інтерпретувалася по-іншому і зараз має інше значення", - додав Сікорський.

Присутні на прес-конференції журналісти були обурені тим фактом, що Сікорський відмовився відповідати на їхні питання. Вони намагалися його затримати для коментаря після прес-конференції, але їм це не вдалося.

Як повідомляв УНІАН, 20 жовтня Politico Magazine опублікувала цитати Сікорського, із яких випливає, що Путін пропонував Туску взяти участь у розподілі України ще у лютому 2008 року, коли глава уряду Польщі відвідував Росію.

Сікорський, котрий супроводжував Туска у цій поїздці, зазначив, що ця розмова записувалася і польський прем'єр залишив без коментаря пропозицію Путіна. За словами екс-міністра, росіяни після цього ще кілька разів висилати подібні сигнали польській стороні, але Польща завжди рішуче заявляла, що не буде брати участі у поділі України.

Водночас сьогодні у своєму Twitter Сікорський заявив, що деякі його слова в інтерв'ю Politico Magazine були "надінтерпретовані" та ця "розмова не була авторизована".