Представники п'ятого президента України Петра Порошенка продовжують навмисно спотворювати факти, маніпулюючи громадською думкою.

Про це йдеться в поширеній заяві адвоката Ігоря Суркіса, Ігоря Алексєєва.

"Вчора ми стали свідками чергової брехні і маніпуляцій з боку представників п'ятого президента України. Ними, зокрема, було заявлено, що нібито судовий розгляд у Високому суді Лондона було згенеровано виключно як частину стратегії Суркіса і його бізнес-партнерів по спорах з державою і Приватбанком. І нібито Порошенко і Гонтарева змогли перешкодити цій стратегії", - говорить адвокат.

Читайте такожВідсутність зв'язку між Суркісами та Приватбанком доведена в судах-адвокатАлексєєв нагадав, що в реальності зазначена справа стосувалася обставин покупки Петром Порошенком під час його президентської каденції частки в телеканалі "1+1" у Ігоря Суркіса та інших акціонерів, незаконного блокування англійським компаніям доступу до їх депозитних коштів і подальших спроб шантажу Ігоря Суркіса з боку колишнього керівництва держави.

За його словами, "цинічно чути, що Порошенко і Гонтарева змогли перешкодити якійсь стратегії по спорах з державою і Приватбанком". "Націоналізацію Приватбанку ніхто і ніколи не оскаржував, позивачі лише доводили факти політичної корупції та шантажу колишніми топ-чиновниками у своїх приватних інтересах", - резюмує адвокат.

За словами адвоката Ігоря Суркіса, "Порошенко і Гонтарева явно хотіли уникнути відкритих судових слухань і фактично сховалися за імунітет України. Простіше кажучи, провівши в президентському кріслі десятки годин приватних переговорів про покупку медіаактиву, потім вони раптом згадали про наявність державного імунітету".

На думку адвоката, якщо маніпуляції з боку команди Порошенка триватимуть, позивачі будуть змушені оприлюднити інформацію, яка проллє світло на деталі минулих подій.

"Тому я б рекомендував представникам Порошенка сконцентрувати увагу на належному представництві свого клієнта, а не займатися поширенням фейків і маніпуляціями", - підсумовує адвокат Ігоря Суркіса.