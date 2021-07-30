Підозрюваний у державній зраді Віктор Медведчук перебуває під цілодобовим домашнім арештом з середини травня.

Апеляційний суд залишив народного депутата від "Опозиційної платформи – За життя" Віктора Медведчука під цілодобовим домашнім арештом.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалила колегія суддів Київського апеляційного суду.

"Ухвалу слідчого судді Печерського райсуду Києва від 9 липня залишили без зміни, апеляційну скаргу захисників... залишити без задоволення", - йдеться у резулятивній частині ухвали.

Довідка УНІАН. 11 травня генпрокурор Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру депутатам від "ОПЗЖ" Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку в державній зраді та в замаху на розграбування національних ресурсів в окупованому Криму.

Їм оголошено про підозру за трьома епізодами: незаконна передача РФ газового родовища; надання російським спецслужбам відомостей, що містять державну таємницю (про секретний підрозділ ЗСУ); проведення підривної діяльності проти України - підготовка мережі російського впливу в Україні під назвою "Промінь".

12 травня Медведчуку вручили підозру за статтями 111 і 438 Кримінального кодексу – державна зрада і порушення законів і звичаїв війни.

Козак перебуває за межами України.

Пізніше суд обрав Медведчуку запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслета.

7 липня суд до 11 листопада продовжив терміни досудового розслідування у справі проти депутатів від "ОПЗЖ".

9 липня суд продовжив домашній арешт Медведчука до 7 вересня.

Автор: Антоніна Доломанжи