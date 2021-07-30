Апеляційний суд залишив народного депутата від "Опозиційної платформи – За життя" Віктора Медведчука під цілодобовим домашнім арештом.
Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалила колегія суддів Київського апеляційного суду.
"Ухвалу слідчого судді Печерського райсуду Києва від 9 липня залишили без зміни, апеляційну скаргу захисників... залишити без задоволення", - йдеться у резулятивній частині ухвали.
Довідка УНІАН. 11 травня генпрокурор Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру депутатам від "ОПЗЖ" Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку в державній зраді та в замаху на розграбування національних ресурсів в окупованому Криму.
Їм оголошено про підозру за трьома епізодами: незаконна передача РФ газового родовища; надання російським спецслужбам відомостей, що містять державну таємницю (про секретний підрозділ ЗСУ); проведення підривної діяльності проти України - підготовка мережі російського впливу в Україні під назвою "Промінь".
12 травня Медведчуку вручили підозру за статтями 111 і 438 Кримінального кодексу – державна зрада і порушення законів і звичаїв війни.
Козак перебуває за межами України.
Пізніше суд обрав Медведчуку запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслета.
7 липня суд до 11 листопада продовжив терміни досудового розслідування у справі проти депутатів від "ОПЗЖ".
9 липня суд продовжив домашній арешт Медведчука до 7 вересня.