Напередодні суд змінив їй запобіжний захід.

Депутат Київської міської ради від партії "Євросолідарність" Ярина Ар'єва, яку підозрюють у скоєнні ДТП з постраждалою в стані наркотичного сп'яніння, склала депутатський мандат. Напередодні суд змінив їй запобіжний захід, замінивши нічний домашній арешт на цілодобовий з носінням електронного браслета.

"Ухвалила рішення скласти мандат депутата Київради. Написала відповідну заяву. Виконувати свої обов'язки за цих умов неможливо - суд погіршив запобіжний захід, попри те, що я жодного разу не порушила попередній запобіжний захід. Я не збираюся тікати від відповідальності, як не втекла з Києва в перші дні повномасштабного вторгнення, а пішла в тероборону. Звинувачення в знаходженні в стані "наркотичного сп'яніння" не визнаю, буду доводити це в суді як звичайна громадянка", - написала вона у Facebook, опублікувавши фото своєї заяви.

Київрада схвалила її заяву, 70 депутатів проголосували "за".

Ар'єва заперечує, що під час скоєння ДТП була під наркотиками.

"Повідомляю, що з потерпілою, яка зараз перебуває за межами України, підписано договір про повне відшкодування. Півроку тому, коли під час блекаута стався цей нещасний випадок, я робила все можливе, щоб допомогти цій жінці. Мені з самого початку дуже шкода, що я завдала людині ушкодження", - додала вона.

Депутат Київради Ярина Ар'єва скоїла ДТП - подробиці

Як писав УНІАН, аварія сталася 27 листопада 2022 року в Оболонському районі Києва. За висновками експертиз, причиною ДТП є грубе порушення підозрюваної вимог ПДР.

Зазначалося, що Ар'єва збила жінку-пішохода на нерегульованому переході, заподіявши їй тяжкі тілесні ушкодження. У травні поточного року їй повідомили про підозру.

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