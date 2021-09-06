За його словами, дехто може піти у відставку самостійно, а дехто - "добровільно-примусово".

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков на запитання щодо можливості його відставки зауважив, що йому подобається його робота.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час брифінгу.

Відповідаючи на запитання щодо можливості його відставки, спікер сказав: "Мені моя робота подобається, і я сподіваюся, що я її достатньо якісно виконую. Принаймні, я в цьому плані працюю".

Щодо самого питання відставок, Разумков нагадав, що воно виписане у Регламенті ВР.

Читайте такожСезон буде "спекотним": Разумков назвав ключовий законопроект цієї осені"Якщо Верховна Рада ініціює цей процес, - обов'язково ми його пройдемо. А далі подивимося на його результат, різне може бути. Я за посаду не тримаюся, але працювати я точно буду", - наголосив голова парламенту.

Водночас він не виключає можливості відставок в уряді вже "незабаром".

"Можливі відставки, я про це говорив. Шорт-лист не бачив. Верховна Рада може визначитися по будь-якому міністру. Є декілька варіантів: є або власна заява, або прем'єр-міністр може зробити подання до Верховної Ради, або народні депутати можуть виступити з вищезазначеної ініціативи", - зазначив Разумков.

Він наголосив, що до деяких міністрів є запитання.

"Я зараз не буду переходити на прізвища. Я думаю, що незабаром ми це побачимо. А є ті, хто, можливо, самостійно піде у відставку. А є ті, хто у добровільно-примусовому форматі може залишити Кабінет міністрів України", - сказав спікер і додав, що це питання може бути порушене не на першому тижні нової сесії, але "незабаром".

Як раніше повідомляв УНІАН, голова Верховної Ради України Дмитро Разумков щодо можливих кадрових змін в уряді зазначає, що діяльність декількох міністерств викликає дискусії.

Автор: Таня Поляковська