Проте причин для панічних настроїв у суспільстві немає, вважає голова фракції "Слуга народу".

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає, що нині йде нагнітання ситуації щодо вторгнення Росії та вкидання фейків щодо вивезення сімей російських дипломатів з України.

Так він прокоментував виданню "Фокус" військову загрозу з боку Росії.

За його словами, профільний комітет Ради регулярно спілкується з міністром оборони, Генштабом та іншими силовими відомствами, і причин для панічних настроїв у суспільстві немає.

"Загроза з боку є завжди. Але! Пам'ятаєте, була ескалація навесні минулого року? Ситуація станом на сьогодні нічим не гірша за ту, вона приблизно в цьому ж діапазоні. Навіщо нагнітають західні ЗМІ? Складно сказати. Зараз триває великий переговорний процес, і ми є на цьому полі, це привід для переговорів, щоб уникнути війни в Європі. Від РФ можна очікувати будь-яких сюрпризів, ми повинні бути готовими до всього, але не розвивати паніки. Вторгнення РФ може не бути, а економіка ляже. Коли починають вкидати фейки, що російське посольство відкликає сім'ї, ми ж бачимо, як це вже впливає на економічну ситуацію", - сказав Арахамія.

При цьому він зазначив, що на пленарному тижні, який розпочинається з 25 січня, порушуватиметься тема безпеки України на тлі військової загрози з боку Росії.

"17-го січня було засідання глав комітетів під керівництвом голови Верховної Ради. Ми визначили першочергові завдання, законопроекти. Дві гарячі теми, на які ми як парламент можемо вплинути — обороноздатність нашої країни та протистояння новій хвилі COVID-19. Це два ключові виклики, які одночасно відбуваються. На першому пленарному тижні ми маємо зміни до закону про національний опір, територіальна оборона сформувалася, але є речі, які потрібно трішки поправити, ми зараз над цим працюємо", - розповів Арахамія.

За його словами, паралельно відбуватиметься діалог із депутатами-мажоритарниками, які представлені у всіх регіонах України. Також заслухають голову територіальної оборони Юрія Галушкіна на засіданні фракції "Слуга народу".

Читайте такожРосія планує значно посилити війська на кордоні з Україною – Блінкен"Хочемо почути, як зараз працюють ці територіальні підрозділи, яка необхідна підтримка, щоб зв'язати Кабінет міністрів із територіальною обороною та підключимо наших мажоритарників, щоб вони на своїх округах працювали із загонами територіальної оборони, робили інспекцію бомбосховищ та інших необхідних інфраструктур", - повідомив Арахамія.

Загроза вторгнення РФ в Україну: що відомо

31 жовтня 2021 року в американському виданні The Washington Post вийшла стаття, в якій йшлося про збільшення кількості російських військ і техніки поблизу кордонів України. Зазначалося, що ці маневри викликали серйозну стурбованість в урядових колах США і Європи.

У грудні секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що біля кордонів України на відстані 200 кілометрів перебувають 122 тисячі російських військових, а на відстані 400 кілометрів - 143,5 тисячі.

17 грудня 2021 року МЗС РФ оприлюднило проект договору між РФ та США про "гарантії безпеки" та проект угоди про заходи із забезпечення безпеки Росії та держав-членів НАТО. Зокрема, Росія пропонує НАТО відмовитися від прийняття України до Альянсу, а також "від будь-якої військової діяльності на території України". Також РФ пропонує США не створювати військові бази на території країн колишнього СРСР і не приймати ці країни до НАТО.

Читайте такожБлінкен заявив, що РФ може напасти на Україну "практично без попередження"У Брюсселі 12 січня відбулося засідання Ради НАТО-Росія, на якому обговорювались питання безпеки у Європі. Після засідання країни-члени НАТО закликали РФ негайно зменшити напруження біля України і утриматися від агресивного розміщення військ, а також закликали Росію вивести війська з України, у тому числі з Криму.

Крім того, країни-члени НАТО на зустрічі з РФ підтвердили політику "відкритих дверей" стосовно прийняття нових членів. Також усі країни-члени заявили, що не відмовляться від розміщення військ на східних рубежах Альянсу.

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