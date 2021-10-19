Інформація про нібито відставку Любченка "звідкись виникла", зазначив голова фракції "Слуга народу".

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що щодо нібито можливої відставки першого віце-прем'єр-міністра України – міністра економіки Олексія Любченка інформації немає.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам.

На питання про нібито можливу майбутню відставку Любченка, Арахамія зазначив: "У нас по Любченку немає ніякої інформації. Це інформація, яка звідкись виникла, як завжди".

На уточнення, чи це фейк, голова фракції відповів: "Я про це чую вперше".

Читайте такожГолова Мінприроди Абрамовський написавши заяву на звільнення – АрахаміяНагадаємо, 20 травня Верховна Рада України підтримала кандидатуру Олексія Любченка на посаду міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

За Любченка проголосували 293 народних обранці. До Любченко пост міністра економіки займав Ігор Петрашко.

Раніше – у квітні поточного року, Кабмін призначив Любченка на п'ять років головою Державної податкової служби.

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Автори: Таня Поляковська, Екатерина Присяжнюк