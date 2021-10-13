Міністр наголосив, що готовий говорити про майбутнє української армії, а не "конкретної людини".

Міністр оборони України Андрій Таран прокоментував повідомлення про його ймовірну відставку з посади очільника відомства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Таран сказав журналістам під час відкриття спеціалізованої виставки "Цифрове майбутнє армії".

Зокрема, міністра попросили прокоментувати повідомлення різних джерел, що на порядку денному фракції "Слуга Народу" перебуває питання про його відставку, і запитали, чи він обговорював це питання з президентом Володимиром Зеленським.

"Я хотів би зрозуміти, у кого воно на порядку денному? Я вибачаюсь, сьогодні ми на виставці і розмовляємо про майбутнє наших Збройних сил, а не про майбутнє конкретної людини", – відповів Таран.

Читайте також"Добре знаю, куди йду": "слуга народу" натякнула, що може очолити МіноборониНагадаємо, на початку вересня деякі ЗМІ з посиланням на джерела повідомляли про можливі кадрові зміни в уряді, зокрема, про звільнення Андрія Тарана з посади міністра оборони.

10 вересня голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія зазначив, що повної зміни складу уряду не буде, а йдеться про заміну трьох-чотирьох міністрів. При цьому відмовився називати, про які міністерства йдеться.

29 вересня депутат від "Слуги народу" Олексій Устенко повідомив, що на засіданні фракції 1-2 жовтня у Трускавці розглядатимуться кадрові питання. На запитання, про заміну скількох міністрів може йти мова, він відповів, що "є питання" щодо міністрів оборони, екології, соціальної політики.

Пізніше Володимир Зеленський заявив, що ймовірна відставка кількох міністрів розглядається не через їхні особистості, а з огляду на результати їхньої роботи.

Автор: Віталій Саєнко