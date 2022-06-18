Радник голови ОП вважає, що європейські плани щодо укладання миру шляхом переговорів між Росією та Україною не матимуть успіху.

Країни Заходу домовилися не поставляти Україні танки і штурмові літаки, оскільки вони нібито не хочуть остаточної поразки Росії у війні проти України.

Про це в інтерв'ю російському адвокату й правозахиснику Марку Фейгіну заявив радник голови Офісу президента Олексій Арестович, передає ТСН.

За його словами, таке озброєння стало б основою для успішних наступальних дій.

"Зрозуміло, про що йдеться. Вони (країни Заходу - ред.) не хочуть остаточної поразки РФ. Вони хочуть примусити Росію до переговорів, щоб укласти мир", - сказав Арестович.

Він також вважає, що європейські плани щодо укладання миру шляхом переговорів між Росією та Україною не матимуть успіху.

"Мова піде про звільнення Україною усієї території військовим шляхом, або принаймні до лінії кордону, яка була до 24 лютого. Просто через одну просту причину. Одного разу настане перелом - російська війська почнуть відходити з України самі, як відходили з Київської, Сумської, Чернігівської областей. Розуміючи безперспективність, почнуть відходити", - пояснив Арестович.

Як повідомляв УНІАН, раніше президент Франції Емманюель Макрон визнав, що через побоювання бути втягнутими у війну з Росією країни Заходу домовились не надавати Україні певні види озброєння. Він додав, що натомість Захід надавав Україні боєприпаси і "певні види техніки".

"Ми допомагаємо Україні оборонятися, але ми не вступаємо у війну з Росією, тому певне озброєння – зокрема штурмові літаки або танки - було домовлено не постачати, і президент Зеленський в курсі цієї домовленості", – уточнив Макрон.

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