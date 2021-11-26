За словами президента, якби літак захопили, то турецький лідер Реджеп Тайїп Ердоган цього б не пробачив.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не проводила спецоперації із затриманням найманців російської приватної військової компанії "Вагнера", її туди втягнули.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав на прес-марафоні "30 запитань президенту України".

За його словами, у літаку, який летів з Мінська турецькими авіалініями, були звичайні люди.

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"А коли ви пропонуєте, щоб знизився літак, і ми його приземлили в Україні. У мене запитання. А якщо бойовики захоплять цей літак? Може бути. Це він мені відповідає - може... Я сказав, що це не наша операція, це була моя відповідь. Вона не продумана... Після Америки він хоче мене посварити. Не тільки мене, а Україну втягнути в великий скандал з Ердоганом. Він би нам ніколи цього не пробачив", - заявив Зеленський.

"Ми не проводили цієї операції, нас втягнули. І так і було", - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, 17 листопада група журналістів-розслідувачів Bellingcat опублікувала звіт про результати розслідування щодо спецоперації із затриманням найманців російської ПВК "Вагнера".

Зокрема, у документі повідомляється, що збирати дані для спецоперації під назвою "Авеню" українська розвідка розпочала ще у 2018 році. Активна фаза спецоперації, за даними розслідувачів, розпочалася у червні 2020 року. Загалом розвідці вдалося зібрати 180 людей, з яких планували обрати кілька десятків головних воєнних злочинців, організувати їм переліт, обравши літак, що летітиме через територію України, примусово посадити літак з ними та затримати.

У Bellingcat зазначають, що президента України Володимира Зеленського вперше проінформували про спецоперацію 15 червня 2020 року, а 1 липня міністр оборони затвердив план спецоперації. Розслідувачі зазначають, що, за словами екс-очільника Головного управління розвідки Василя Бурби, керівник Офісу президента Андрій Єрмак запропонував перенести спецоперацію через оголошене перемир'я на Донбасі.

У зв’язку з цим спецоперацію перенесли на 5 днів, в один з яких 33 найманців затримав КДБ Білорусі за підозрою в участі у майбутньому держперевороті. Згодом Білорусь, попри запити України про екстрадицію затриманих, передала їх Росії.

У серпні 2020 року головний редактор видання "Цензор.нет" Юрій Бутусов з посиланням на власні джерела заявив, що ситуація з появою в Білорусі бойовиків ПВК "Вагнера" була нібито частиною секретної операції СБУ і ГУР Міноборони України з їх затримання, яка зірвалася через витік інформації з Офісу президента. Своєю чергою в ОП, Службі зовнішньої розвідки і СБУ спростували цю інформацію. 15 вересня генпрокурор Ірина Венедіктова повідомила, що правоохоронці розслідують три провадження щодо ситуації з "вагнерівцями".

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Автор: Леся Лещенко