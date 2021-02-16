Дмитро Кулеба заявив, що немає сумніву в тому, що Канада залишається надійним партнером України у справі збитого в Ірані літака МАУ.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що під час телефонної розмови з главою МЗС Канади Марком Гарно було порушено питання, яке стосується аудіофайлу, що може свідчити про навмисне збиття українського літака в Ірані 8 січня 2020 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на спільній з міністром закордонних та європейських справ Словацької Республіки Іваном Корчоком прес-конференції в Києві.

"Я сьогодні мав розмову з моїм колегою - міністром закордонних справ Канади і ми проговорили максимально предметно і детально ситуацію зі збитим нашим літаком в Ірані. Зокрема, ми проговорили те питання, яке ви порушили (аудіофайлу, який може свідчити про навмисне збиття українського літака в Ірані – УНІАН)", - заявив Кулеба.

Міністр зауважив, що "взаємодія між Україною та Канадою з питання збитого літака та притягнення Ірану до відповідальності буде максимально довірливою і швидкою".

Кулеба заявив, що немає сумніву в тому, що Канада залишається надійним партнером України у справі збитого в Ірані літака МАУ.

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Автор: Костянтин Гончаров