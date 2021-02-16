Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що під час телефонної розмови з главою МЗС Канади Марком Гарно було порушено питання, яке стосується аудіофайлу, що може свідчити про навмисне збиття українського літака в Ірані 8 січня 2020 року.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на спільній з міністром закордонних та європейських справ Словацької Республіки Іваном Корчоком прес-конференції в Києві.
"Я сьогодні мав розмову з моїм колегою - міністром закордонних справ Канади і ми проговорили максимально предметно і детально ситуацію зі збитим нашим літаком в Ірані. Зокрема, ми проговорили те питання, яке ви порушили (аудіофайлу, який може свідчити про навмисне збиття українського літака в Ірані – УНІАН)", - заявив Кулеба.
Міністр зауважив, що "взаємодія між Україною та Канадою з питання збитого літака та притягнення Ірану до відповідальності буде максимально довірливою і швидкою".
Кулеба заявив, що немає сумніву в тому, що Канада залишається надійним партнером України у справі збитого в Ірані літака МАУ.
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Авіакатастрофа МАУ в Ірані: хроніка подій
- 8 січня 2020 року в Ірані розбився літак МАУ, що виконував рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ. Загинули 176 осіб. На борту Boeing 737 перебувало 11 громадян України, в тому числі 9 членів екіпажу, а також громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Німеччини і Великої Британії.
- Через три дні президент Ірану Хасан Рухані визнав, що український лайнер було збито "в результаті ненавмисної людської помилки", і пообіцяв притягнути винних до відповідальності.
- У липні Іран передав бортові самописці з літака до Франції для проведення досліджень.
- 19 жовтня в Тегерані заступник міністра закордонних справ Євгеній Єнін зустрівся з міністром закордонних справ Ірану Мохаммадом Джавадом Заріфом. Після зустрічі Єнін повідомив, що Іран готовий забезпечити однаковий розмір компенсації родичам всіх жертв збитого літака МАУ, незалежно від їх громадянства. Проте 9 грудня Єнін заявив, що Іран відкликав пропозицію про виплату сім'ям загиблих у катастрофі літака МАУ.
- Також, за його словами, Україна звернеться до Міжнародного суду ООН, якщо переговорні можливості з Іраном буде вичерпано.
- В середині грудня в Канаді висловили позицію, що розслідування Іраном катастрофи літака "Міжнародних авіаліній України" не викликає довіри.
- Нещодавно стало відомо про появу секретних аудіозаписів, які свідчать, що влада Ірану ніколи не розкриє правду про збиття українського літака.
- За даними канадського телеканалу CBC News, уряд Канади і безпекові установи вивчають секретні аудіозаписи, на яких чоловік, якого джерела ідентифікували як главу МЗС Ірану, обговорює ймовірність того, що знищення літака МАУ було навмисним актом.
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