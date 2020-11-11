Олег Бахматюк, акціонер одного з найбільших українських агрохолдингів "Укрлендфармінг", заявив в інтерв’ю, що тиск на його компанію з боку директора НАБУ Артема Ситника призвів до втрати роботи 9 тис. українців.

Про це бізнесмен розповів в інтерв’ю Дмитру Гордону. Він заявив, що через тиск на компанію за рік держава вже втратила 1,5 млрд податків, а українці - 9 тисяч робочих місць.

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"Отих 9 тисяч людей, що пішло — з кожним, не я особисто, а керівник їх, переговорив і сказав: "Ми терпіли до кінця. Якщо ми зможемо, відновимося. Якщо Бог нам дасть можливості, ми відновимося до кінця. Тому що ми закрилися з простої причини". І всі ці люди знають, що причиною їхнього звільнення був директор НАБУ Артем Ситник, — говорить бізнесмен. - Коли кожен із тих людей ішов, кожен керівник сідав і казав: "Дивися. Ситник і НАБУ є причиною твого звільнення". Точно 30 тисяч людей знають, хто такий Ситник. Помножити на 4 (середня сім’я - ред.) – це 120 тисяч і більше. Це я вам гарантую".

Справа проти екс-заступника голови НБУ Олександра Писарука та бізнесмена Олега Бахматюка щодо надання кредиту рефінансування VAB банку, закрита рішенням судів усіх інстанцій через відсутність складу злочину, була відновлена у 2019 році й розслідується НАБУ. Висновки експертиз Фонду гарантування вкладів і заяви НБУ підтверджують, що всі кошти рефінансування були витрачені за прямим призначенням — їх отримали вкладники VAB банку.

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Автор: УНІАН